На Украине заявили, что Зеленского устранят еще до переговоров

Депутат Верховной рады Александр Дубинский (который сейчас содержится в СИЗО по статье о госизмене) заявил о том, что украинского президента Владимира Зеленского могут отстранить от власти из-за того, что он собирается привлечь к переговорам по украинскому конфликту ЕС.

Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что Дубинский уверен: ни Россия, ни США не хотят привлекать европейские страны для обсуждения украинского конфликта. Но именно действующий украинский президент хочет посадить за стол европейцев и британцев, что может стать причиной отстранения «Зеленского с шайкой».

Дубинский уверен, что Трамп может исключить из списка сторон переговоров Данию, Францию, Германию, Великобританию и Италию, а также и страны Прибалтики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ЕК не поняли позиции избранного президента США Трампа в отношении украинского конфликта.