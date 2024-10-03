Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что у украинской армии снижаются возможности для маневренности, так как почти вся линия фронта была разорвана. Оценку ситуации на поле сопротивления публикует РИА Новости со ссылкой на блог эксперта.

Одними из самых горячих точек можно считать покровское и кураховское направления. Сложившая обстановка с разрывом фронта ВСУ на других участках может привести к оперативно-тактическому кризису.

«В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купинского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — отметил он.

Напомним, 3 октября МО России сообщило о взятии под контроль города Угледар в ДНР. Пункт был последним занятым противником на Южнодонецком направлении. С этой местности ВС РФ открыли себе дорогу на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью. Событие стало ключевым за последнее время. Достижение полностью сделало безопасным трассу Донецк — Мариуполь.

Ранее сообщалось, что союзники Киева отказываются сбивать российские ракеты и БПЛА.