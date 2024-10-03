Зеленский пожаловался на отказ союзников Украины сбивать российские ракеты

Союзники Киева отказываются сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. Как сообщает ТАСС, об этом Владимир Зеленский рассказал после состоявшейся в Киеве встречи с новым генсекретарем НАТО Марком Рютте.

При этом президент Украины заявил, что власти продолжают работать над этим вопросом. Кроме того, он пожаловался на западных партнеров, согласных защищать израильское воздушное пространство, но не украинское. Также Зеленский призвал союзников не забывать Киев на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вновь попросил поставить оружие и разрешить им бить вглубь России.

Ранее сообщалось о том, что российские войска сумели взять Угледар, бои за который велись с 2022 года.