На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По информации ресурса, сигнал тревоги охватил всю Украину около 13:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что минувшей ночью ВС РФ атаковали военную и топливную инфраструктуру ВСУ. О взрывах сообщалось в городах Белая Церковь, Днепре, Полтаве, поселке Змиев.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, заложив в грузовик, следовавший из Краснодарского края, взрывное устройство. В момент движения по мосту оно сдетонировало. В результате погибли люди и повредилось шоссейное полотно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что атака по объектам критической инфраструктуры направлена на снижение военного потенциала украинской армии. Он подчеркивал, что такие действия не направлены против жителей страны.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы сообщали о последствиях удара по объекту в Кременчуге.