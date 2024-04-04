На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Об этом в четверг, 4 апреля, сообщила пресс-служба АЭС.

Отмечается, что отключение высоковольтной линии энергоснабжения произошло в 10:06 по московскому времени. Напряжение в ней на тот момент составляло 330 киловольт. Причины инцидента уточняются.

В пресс-службе ЗАЭС отметили, что радиационный фон на объекте остался без изменений и находится в пределах нормы.

На данный момент работа всех блоков на электростанции приостановлена.

В марте ЗАЭС посетили эксперты Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ). Проблем на станции они не обнаружили. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, персонал справляется со своей работой.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с руководителем МАГАТЭ подчеркнул, что Москва активно сотрудничает с организацией в вопросе обеспечения безопасности станции.