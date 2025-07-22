На Западе обеспокоились обысками в НАБУ

Страны «Большой семерки» выразили серьезную обеспокоенность последними обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), опасаясь, что эти действия могут поставить под вопрос дальнейшую военную поддержку Киева. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, западные союзники сомневаются в приверженности украинских властей принципам верховенства закона, особенно на фоне того, что обыски проводились без судебных постановлений.

Поводом для тревоги стали не только последние события в НАБУ, но и громкий коррупционный скандал в Сумской области, где провалилось строительство оборонительных сооружений, а также обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова 4 июля.

В Службе безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре накануне заявили, что детективы НАБУ подозреваются в коррупции, торговле с Россией и даже государственной измене, но союзники Киева видят в этих действиях признаки политической борьбы и давления на антикоррупционные органы.

Ранее сообщалось, что главу банка «Снежинский» Федора Богданчикова задержали за хищение миллиарда рублей.