Трамп заявил, что РФ и Украине придется урегулировать конфликт без внешнего вмешательства

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что Украине и России придется решать конфликт самостоятельно — без внешнего вмешательства. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, американский президент уже отступил от своей ранее заявленной позиции и отказался от угроз ввести новые санкции против России. Европейские чиновники также отмечают, что шансы на введение дополнительных ограничений в отношении Москвы в ближайшее время остаются минимальными.

Разговор между Трампом и представителями европейских стран состоялся после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который продлился почти два часа.

В ходе обсуждения лидеры двух государств затронули продолжение контактов между представителями России и Украины, а также перспективы дальнейших шагов по урегулированию конфликта и торговые отношения.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не прекращал оказывать Украине военную помощь.