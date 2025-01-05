На Западе раскритиковали ракеты ATACMS, включив их в список «опозорившихся»
Журналист Боуз заявил, что ракеты ATACMS опозорились в конфликте на Украине
Фото: [flickr.com]
Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили ракеты ATACMS, выпущенные Украиной в сторону России. Об этом он сообщил в своем посте в социальной сети.
По его мнению, эти ракеты, которые позиционировались как способные изменить ход событий, теперь оказались в одном списке с танками «Леопард» и «Абрамс», также «опозорившихся».
Накануне Министерство обороны России заявило, что комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили все восемь ракет ATACMS, запущенных с украинской территории.
Кроме того, ранее сообщалось, что Украина начала создание собственного «дальнобоя» для ударов по России.