Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили ракеты ATACMS, выпущенные Украиной в сторону России. Об этом он сообщил в своем посте в социальной сети.

По его мнению, эти ракеты, которые позиционировались как способные изменить ход событий, теперь оказались в одном списке с танками «Леопард» и «Абрамс», также «опозорившихся».

Накануне Министерство обороны России заявило, что комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили все восемь ракет ATACMS, запущенных с украинской территории.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина начала создание собственного «дальнобоя» для ударов по России.