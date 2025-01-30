На Западе рассказали, почему Россия и Трамп говорят на одних и тех же языках

Американский политолог Гилберт Доктороу в интервью каналу Judging Freedom рассказал, что Россия может видеть в лице избранного президента США Дональда Трампа того человека, который ее понимает.

Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что по словам Доктороу, Россия видит в лице Дональда Трампа того, кто понимает и все сферы влияния, и имущественные вопросы. Фактически, для РФ Трамп – это тот, кто говорит на одних и тех же языках с русскими.

Доктороу утверждает, что если его позицию хотят подвергнуть сомнению, то сначала стоит присмотреться на первые заявления Трампа о планах по присоединению Панамского канала и Гренландии. В этих моментах можно смело утверждать, уверен он, что России понятны дела «большого мальчика» не из-за того, что там диктаторы – скорее наоборот: там осознают мир, как он работает и как работать будет.

Напомним, ранее Трамп высказал свою версию случившейся авиакатастрофы в небе над Вашингтоном.