Эксперт подчеркнул, что Европа задумывается над возможным противостоянием с РФ на фоне потепления отношений между США и Россией.

«США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией», — отметил Малинен.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас действительно находятся на начальной стадии восстановления. По его словам, сторонам придется еще много о чем договориться для достижения соглашений, которые будут соответствовать интересам обеих стран.

В это же время Европа, подчеркивают эксперты, перешла к милитаристской риторике. Так, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен недавно анонсировала амбициозный план по вооружению стран — членов ЕС.

В рамках этой инициативы планируется выделение до €800 млрд на оборону, включая кредиты на развитие противовоздушной обороны (ПВО). По словам фон дер Ляйен, средства будут выделены также из программы политики сплоченности, которая предполагает стратегический подход в обеспечении безопасности стран Евросоюза.

Кроме того, в недавнем обращении к народу президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с угрозой, которая якобы исходит от России. Глава государства призвал к обсуждению возможности использования ядерного оружия Франции для защиты интересов всего ЕС.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ назвало Эммануэля Макрона главным инициатором войны против России.