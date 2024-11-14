В офисе Зеленского отказались от заключения соглашения с Россией о мире

По словам политика, речь о переговорах с Россией может идти только через принуждение России к миру через международное право, а вот через какое-либо соглашение прийти к переговорам Киев не сможет.

Именно поэтому Украина просит добиться единства в давлении на РФ как в экономическом, так и в дипломатическом плане. Напомним, ранее сообщалось о том, что в офисе Зеленского отвергли идею мирных переговоров с Россией, в том числе и соглашение о территориях.