На Украине Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в часть 2 статьи 24 закона о воинской обязанности, сообщает во вторник, 8 октября, РИА Новости.

По данным украинского парламентария Ирины Геращенко, изменения в законе касаются дезертиров во время военного положения: теперь для них военная служба не приостанавливается в случае самовольного ухода из части – формально, дезертирство становится практически законным.

Геращенко уточняет, что те военные, которые все же решат вернутся на службу в течение 72 часов, смогут не только контракт возобновить, но и получить все необходимые выплаты, в том числе и соцгарантии. Парламентарий отмечает, что такой закон может усугубить и без того непростую коррупционную составляющую.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что Украина уже не способна победить на поле боя.