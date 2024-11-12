Начальник ГАИ Абхазии надеется на диалог с активистами, блокирующими трассу к РФ

Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на верхний Гумистинский мост, чтобы прояснить ситуацию, сложившуюся из-за акции протеста против ратификации договора с РФ об инвестициях, сообщило РИА Новости.

Участники акции заблокировали все три моста, через которые проходит движение от российской и грузинской границы, включая нижний и верхний Гумистинские мосты, а также Кодорский мост.

Авидзба отметил, что движение полностью перекрыто. Он выразил надежду на активное вмешательство руководства республики для разблокировки ключевых транспортных артерий.

«Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство (республики. — Прим. ред.) подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — сказал Авидзба РИА Новости.

12 ноября стало известно, что участники протеста согласились разблокировать Кодорский мост после обещаний одного из парламентариев освободить шестерых своих соратников, помещенного в изоляторе временного содержания.

Волнения в регионе начались после нападения на депутата парламента 11 ноября, после принятия законопроекта о строительстве многофункциональных комплексов. Это подняло общественное недовольство и спровоцировало массовые акции.

Соглашение с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии было подписано 30 октября. Накануне депутаты в Сухуме приняли закон, который регламентирует строительство многофункциональных комплексов, до момента ратификации соглашения. Абхазский парламент рассмотрит вопрос ратификации 15 ноября.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не собирается восстанавливать дипломатические отношения с Москвой.