Над акваторией Азовского моря уничтожили украинские ракеты

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских ракет над акваторией Азовского моря.

По информации оборонного ведомства, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты С-200.

«Двадцать шестого ноября 2023 года около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ракеты С-200, которые также носят названия «Ангара», «Вега» и «Дубна» производились в СССР для зенитного-ракетного комплекса. Они предназначены для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Ракеты производились заводом «Алмаз-Антей».

26 ноября Минобороны также сообщило и сбитых беспилотниках в нескольких регионах России. Так, системы ПВО отработали в Тульской, Брянской, Калужской, Московской, Смоленской областях.

Повреждения были зафиксированы в Московской области. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, зафиксированы три повреждения в результате падения обломков. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что половина сбитых БПЛА 26 ноября направлялись в столицу.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Минобороны оперативно сообщает о пресеченных попытках украинской армии.