Над Белгородской областью сбит беспилотник

Министерство обороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью вражеского беспилотника. По данным оборонного ведомство, системы противовоздушной обороны ликвидировали дрон 25 февраля около 11:00.

Украина регулярно предпринимает попытки атаковать регионы России. Чаще всего под удар попадают приграничные территории страны — Белгородская, Курская и Брянская области. В них, как и в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что ПВО сбили вражеские беспилотники над Белгородской областью и Черным морем.

ВСУ часто используют БПЛА при попытках атаковать регионы России. Власти этих регионов, а также Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых дронах, а также о последствиях падения обломков.

Ранее мы сообщали, что в Крыму опровергли информацию о связи главы республики Аксенова с ЧВК «Медведи». В сети распространилось видео, на котором вооруженные люди врываются в одно из кафе поселка Черноморское и кладут всех посетителей на пол.