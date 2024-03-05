Над Белгородской областью уничтожили три вражеских беспилотника

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Белгородской областью.

По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ в ночь на 5 марта. БПЛА были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО).

Киевский режим регулярно предпринимает попытки наносить удары по территории России. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Власти регионов регулярно информируют граждан о последствиях атаки беспилотников, а также помогают в устранении повреждений и разрушений.

3 марта ПВО уничтожила над Крымом 38 украинских беспилотник. Из-за работы ПВО в регионе был перекрыт участок трассы «Таврида», а также временно приостановлено движения по Крымскому мосту.

Ранее мы также сообщали, что в Одессе четыре раза за ночь звучали взрывы.