В Белгородской области сбили еще семь вражеских беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило о семи сбитых беспилотниках в Белгородской области. По данным оборонного ведомства, дроны уничтожила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ примерно в 14:30 по московскому времени.

17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. По его информации, в результате атаки ВСУ с воздуха погибла девочка-подросток. Ее отец получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Минобороны РФ ранее сообщило, что за сутки системы ПВО сбили 35 вражеских беспилотников над российскими регионами.

ВСУ за последнюю неделю усилили атаки на Белгородскую область и другие приграничные регионы России. Ежедневно глава области Гладков сообщает о попытках украинских военных обстреливать территорию региона, запуская беспилотники и ракеты.

Кроме того, украинские диверсионно-разведывательные группировки (ДРГ) пытались прорваться на российскую территорию. 12 марта Гладков сообщил о гибели одного бойца территориальной обороны, который сражался с украинскими диверсантами.

15 марта стало известно о гибели второго бойца территориальной обороны, который вступил в бой с диверсантами.