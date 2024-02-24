Над Тульской областью сбит третий за ночь беспилотник

Министерство по региональной безопасности сообщило, что над Тульской областью сбит третий за ночь вражеский беспилотник. Уточняется, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее над регионом были сбиты еще два украинских дрона.

«В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА», — говорится на сайте ведомства.

23 февраля системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два вражеских беспилотника. Жертв и пострадавших нет.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Чаще всего под удар попадают приграничные регионы — Белгородская, Брянская и Курская области. На этих территориях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт ночью объявил в регионе ракетную опасность. При ней жителям рекомендуется по возможности не выходить на улицы и пережидать в своих жилищах.