«Надеюсь, не начнется, но готовы»: Лукашенко заявил о военных приготовлениях

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к возможной войне «на всякий случай». Президент призвал женщин быть готовыми к работе в случае конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко затронул тему возможного военного конфликта. Он подчеркнул, что не хочет войны, но республика вынуждена готовиться к худшему сценарию.

Обращаясь к журналисткам, президент заявил, что в случае начала боевых действий женщины отправятся как минимум на уборку урожая. В ответ на надежды девушек, что война не начнётся, Лукашенко согласился, но повторил — подготовка идёт в превентивном порядке.

Заявление прозвучало на фоне напряжённой геополитической обстановки. Белоруссия, оставаясь союзником России, продолжает укреплять обороноспособность. В последние месяцы в республике проходили масштабные учения, а власти усиливают работу по мобилизационной готовности.

Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко резко раскритиковал чиновников за падеж скота и пригрозил жесткими мерами.