Найдено оружие, из которого предположительно застрелили Чарли Кирка
ФБР обнаружило винтовку, из которой возможно убили Чарли Кирка
ФБР обнаружило винтовку, которую могли использовать для убийства американского правого активиста Чарли Кирка. Мощное оружие с продольно-скользящим затвором нашли в лесном массиве. Об этом сообщает ТАСС.
Федеральные агенты подтвердили находку оружия, предположительно связанного с убийством Чарли Кирка. Речь идет о высокомощной винтовке с продольно-скользящим затвором. По словам представителя ФБР Роберта Боулса, ее обнаружили в лесной зоне, куда скрылся нападавший.
Поиски подозреваемого продолжаются в штате Юта с привлечением всех доступных ресурсов. Правоохранители располагают видеозаписью с человеком, стрелявшим в активиста, однако детали внешности преступника не разглашаются. Расследование находится на активной стадии.
Чарли Кирк — известная фигура в консервативном движении США, основатель молодежной организации Turning Point USA. Его убийство вызвало широкий резонанс в американском обществе.
