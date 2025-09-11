Найдено оружие, из которого предположительно застрелили Чарли Кирка

ФБР обнаружило винтовку, которую могли использовать для убийства американского правого активиста Чарли Кирка. Мощное оружие с продольно-скользящим затвором нашли в лесном массиве. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральные агенты подтвердили находку оружия, предположительно связанного с убийством Чарли Кирка. Речь идет о высокомощной винтовке с продольно-скользящим затвором. По словам представителя ФБР Роберта Боулса, ее обнаружили в лесной зоне, куда скрылся нападавший.

Поиски подозреваемого продолжаются в штате Юта с привлечением всех доступных ресурсов. Правоохранители располагают видеозаписью с человеком, стрелявшим в активиста, однако детали внешности преступника не разглашаются. Расследование находится на активной стадии.

Чарли Кирк — известная фигура в консервативном движении США, основатель молодежной организации Turning Point USA. Его убийство вызвало широкий резонанс в американском обществе.

