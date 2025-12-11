«Щелчок по носу унылой Европе»: Медведев отреагировал на американскую идею о «ключевой пятерке» с участием РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал идею Вашингтона о создании «ключевой пятерки» с участием РФ унизительной для Европы. По его словам, это прямой выпад против Великобритании, Франции и Германии. Об этом Дмитрий Медведев написал в своем MAX-канале.

Инициатива Соединенных Штатов по формированию новой «ключевой пятерки» мировых держав, куда могла бы войти Россия, получила резкую оценку в Москве. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Max охарактеризовал эту идею как явный щелчок по носу или даже пинок под зад унылой Европе.

Он подчеркнул, что в первую очередь такой символический удар нацелен в Лондон, Париж и Берлин. По мнению Медведева, скрытый месседж американского предложения предельно ясен: если европейские союзники не ценят ведущую роль Вашингтона, то они становятся лишними. США дают понять, что способны договариваться о глобальных вопросах напрямую, обходя прежних ключевых партнеров в Старом Свете.

