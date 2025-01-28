Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества (РИО) и директор Службы внешней разведки РФ, выступил с инициативой обсудить вопрос исторических прав на украинские территории. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, тема требует глубокого анализа с привлечением экспертов из разных стран, включая Польшу, Венгрию и Словакию. Он подчеркнул, что вопрос о возможном разделе украинских земель имеет сложную историческую подоплеку. Нарышкин отметил, что обсуждение должно быть сосредоточено на историческом контексте, а не на политических аспектах. В рамках этой инициативы планируется организовать дискуссию с участием как российских, так и зарубежных историков.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Украина может перестать существовать как государство уже к 2025 году. Это заявление вызвало широкий резонанс и стало одной из причин активизации дискуссий о будущем украинских территорий.

В ближайшее время РИО планирует организовать серию мероприятий с участием международных специалистов. Это позволит рассмотреть различные точки зрения и сформировать более полную картину исторических процессов, связанных с украинскими землями.

Ранее стало известно о том, что Патриарх Кирилл анонсировал возврат в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры».