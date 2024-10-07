Глава СВР заявил о кратном возрастании угроз со стороны Запада

Директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о том, что угрозы со стороны Запада в отношении России только усиливаются в последнее время, а РФ, при этом, никому ничего плохого из стран Запада не желала.

Об этом в понедельник, 7 октября, пишет РИА Новости. По словам Нарышкина, сейчас идет активная работа по улучшению взаимодействия в условиях «мировой турбулентности» и только растущих угроз со стороны стран Запада.

Отдельно директор СВР на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ отметил тот факт, что коллективный Запад все больше угрожает именно постсоветскому пространству, пытаясь посеять там хаос и подогреть тлеющие конфликты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководители МИД СНГ приняли заявление о сотрудничестве в сфере безопасности в Евразии.