Среди претендентов на пост Папы Римского есть представители традиционных ценностей, так и реформаторы. Об этом ТАСС заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, вероятность избрания тех или иных кандидатов примерно равна, из-за чего сделать точный прогноз о том, кто станет новым главой Ватикана, сложно.

«В числе кандидатов как одной части ландшафта, так и другой есть представители и реформистского крыла католической церкви, ну а есть и представители консервативного, традиционного», — сказал Нарышкин.

По его словам, в Москве ожидают, что новый Папа Римский сможет сочетать в своей деятельности как сохранение проверенных ценностей, так и проведение аудита церковных реформ. Это, по мнению главы СВР, позволит новому Папе оставаться в балансе между консерваторами и прогрессивными силами внутри церкви.

226-й Папа Римский Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) ушел из жизни 21 апреля. Похороны понтифика состоялись 26 апреля в соборе Святого Петра и церкви Богоматери Великой.

В Ватикане официально пока не назначили точную дату начала процедуры избрания нового Папы, но отметили, что решение о новом понтифике примут 135 кардиналов.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский на похоронах Папы Римского Франциска нарушил нормы этикета.