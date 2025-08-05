НАТО берет на себя координацию поставок оружия Украине

НАТО официально начало координировать поставки вооружения Украине. Первые крупные партии ожидаются уже в августе, приоритет отдается системам ПВО. Об этом сообщает Associated Press.

Альянс взял на себя управление процессом поставок военной помощи Киеву, чтобы обеспечить их регулярность и оперативность. Решение связано с заявлением Нидерландов о выделении Украине вооружений на €500 млн, включая боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Согласно данным AP, НАТО будет определять приоритетные нужды украинской армии, после чего страны-союзники станут искать и отправлять необходимое вооружение. Уже известно, что в ближайшее время ожидаются две крупные поставки.

По подсчетам Кильского института, с начала полномасштабного вторжения европейские государства предоставили Украине военную помощь на €72 млрд ($83 млрд), а США — на $65 млрд. Новый механизм координации должен ускорить процесс и сделать его более прозрачным.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле заявили о праве РФ развернуть ракеты средней дальности.