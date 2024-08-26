Нациста Гунько разыскивают 15 стран Интерпола

К розыску нациста Ярослава Гунько (Хунку) подключились 15 стран, являющихся членами Интерпола. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД) России.

В 2023 году Гунько пригласили выступить в парламенте Канады по случаю официального визита президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом канадские власти хотели выразить украинскому лидеру поддержку, но не учли, что 99-летний «гость» является бывшим военнослужащим дивизии СС «Галичина», причастной ко множеству убийств мирного народа во время нападения Германии на СССР.

После появления на фотографиях из парламента Канады Гунько в мире негативно высказались о приглашении этого человека. После инцидента спикер Палаты общин парламента Энтони Рота, по чьей инициативе был приглашен Гунько, подал в отставку.

Россия впоследствии потребовала от Канады понести наказание, а также выдать Гунько. В частности, с такой инициативой выступил экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Дипломатическое ведомство РФ потребовало выдать пожилого нациста, однако Канада отказала российской стороне в его экстрадиции.

В августе Россия объявила в международный розыск Гунько. В этом же месяце мужчину внесли в международную базу данных Интерпола.

Ранее сообщалось, что организатора националистического движения объявили в международный розыск.