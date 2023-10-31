Назначен врио губернатора Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в отставку, написав соответствующее заявление по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Владимир Путин уже подписал заявление об отставке Кувшинникова. Стал известен человек, который займет должность врио главы Вологодской области.

Им стал Георгий Филимонов, экс-зампред правительства Московской области.

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