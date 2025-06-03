Назначение Бербок главой ГА ООН назвали цинизмом из-за прошлого ее деда-нациста

Назначение экс-министра обороны Германии Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является настоящим цинизмом на фоне того, как она рекламировала своего деда-нациста. Таким мнением с РИА Новости поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Бербок избрали главой 80-й сессии на голосовании ООН. В поддержку ее кандидатуры высказались представители 167 стран.

У ряда государств, в том числе у России, возник ряд вопросом из-за избрания Бербок, поскольку ранее она делала неоднозначные заявления и оценки, особенно касающиеся своего деда Вальдемара, который в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) служил в вермахте и был заядлым нацистом.

«После назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии удивляться вообще ничему не приходится. С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста», — сказал Мартынов.

По его мнению, избрание Бербок главой ГА ОНН не является каким-то логичным и дипломатичным ходом. Скорее всего, считает эксперт, назначение связано с «PR-эффектом», чтобы о Бербок и о ее деде все говорили.

Ранее в Государственной думе РФ раскритиковали избрание Анналены Бербок главой 80-й сессии ГА ООН.