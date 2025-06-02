Анналена Бербок, ранее возглавлявшая МИД Германии, была избрана председателем Генассамблеи ООН. Её кандидатуру поддержали 167 участников тайного голосования. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок официально стала новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Её избрание состоялось в ходе тайного голосования, где поддержку выразили 167 стран. При этом других претендентов на этот пост не было.

Новое назначение вызвало разную реакцию на международной арене. В ряде стран, включая Россию, возникли вопросы к выбору кандидатуры, поскольку в период работы Бербок в МИД ФРГ звучали неоднозначные заявления и оценки, которые, по мнению критиков, не соответствуют духу нейтральной дипломатии. В российской делегации восприняли её назначение как жест, противоречащий базовым принципам международного диалога.

Ранее Мединский сообщил о том, что российская делегация удовлетворена встречей с украинской стороной.