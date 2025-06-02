В Госдуме назвали крахом Организации Объединённых Наций избрание бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Назначение Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны российских политиков. В Госдуме заявили, что этот шаг стал символом окончательного краха авторитета организации.

Бербок была единственным кандидатом и прошла утверждение без борьбы. Ранее ее кандидатуру продвигал кабмин Германии, несмотря на критику в дипломатических кругах. Внутри самой ФРГ некоторые дипломаты опасались, что ее антироссийская и безоговорочно произраильская риторика оттолкнет страны Глобального Юга и усложнит планы Берлина по избранию в Совет Безопасности ООН.

В российском парламенте усмотрели в ее назначении политический перекос и угрозу нейтралитету, на котором основана сама идея ООН. В ГД напомнили также, что Бербок ранее выступала против приглашения России и Белоруссии на памятные мероприятия ко Дню Победы, а ее заявления о собственном родственнике, служившем в СС, вызвали скандал.

80-я сессия ГА ООН откроется в сентябре уже с новой председательницей.

Ранее стало известно о том, что меморандум России и ООН истечет 22 июля.