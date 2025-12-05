Назначение, которого все боятся: почему ни один кандидат не хочет занять кресло главы администрации Зеленского

Владимир Зеленский уже несколько дней не может принять окончательное решение о том, кто заменит Андрея Ермака на посту главы его администрации, выбирая между главой разведки и министром цифровизации. Об этом пишет украинское СМИ.

Киев охватила неопределенность вокруг ключевой кадровой позиции. После отставки многолетнего главы Офиса президента Андрея Ермака Владимир Зеленский уже несколько суток не может назвать имя преемника. По данным источников, основными кандидатами являются два фигуранта медийного поля: руководитель военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов* и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Информация о том, на ком склоняется выбор, меняется буквально за часы.

Ситуацию осложняет то, что, по заявлениям некоторых украинских депутатов, желающих занять эту ответственную должность практически нет. Парламентарии отмечают, что позиция главы ОП в текущих условиях воспринимается как «политическая могила» и груз ответственности за возможные ошибки. Это указывает на глубокий кризис доверия и дефицит авторитетных управленцев в высших эшелонах власти Украины на фоне затяжного конфликта.

*-включен РФ в список террористов и экстремистов