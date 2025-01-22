Назван проект, который первым отправится на подпись Трампу

Стало известно, какой именно проект будет первым подписан американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова конгрессмена и лидера республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.

Политик отметила, что первым на стол американского лидера отправится «акт Лейкен Райли». Ранее этот законопроект не был подписан предыдущим президентом Джо Байденом, а связан он с резонансным убийством американки, 22-летней Райли. Тогда мигрант, арестованный по обвинению в краже и отпущенный на свободу, убил молодую женщину.

Согласно законопроекту, мигранты, которые были арестованы даже за нетяжкие преступления, будут содержаться под стражей.

Напомним, ранее во время своей инаугурационной речи ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину.