WSJ: ЦАХАЛ удалось ликвидировать до 30 процентов бойцов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла ликвидировать менее трети бойцов палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила газеты The Street Journal со ссылкой на данные американских спецслужб.

Отмечается, что до начала обострения палестино-израильского конфликта, ХАМАС насчитывал порядка 25-30 тысяч бойцов.

«Израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС…, что далеко от заявленной Израилем цели по уничтожению группировки», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно отмечает WSJ тот факт, что у хамасовцев на данный момент достаточно своих боеприпасов для продолжения нанесения ударов по израильской территории и израильских военных в секторе Газа. Уточняется, что боеприпасов может хватить на несколько месяцев.

Кроме того, пишет газета, ХАМАС намерен воссоздать свои полицейские подразделения в некоторых районах палестинского анклава.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началась 7 октября 2023 года. В этот день боевики ХАМАС выпустили до пяти тысяч ракет в сторону Израиля. Кроме того, они вторглись на территорию государства через южную границу сектора Газа и захватили в заложники до 250 человек.

Ранее мы сообщали, что четыре человека погибли в восточной части сектора Газа в результате атаки со стороны израильских военных. ЦАХАЛ регулярно атакует район, где расположен лагерь беженцев Джабалия.

Также мы сообщали, что в секторе Газа погибли два заложника, которые были взяты в плен ХАМАС.