NBC News: США прекращают поддержку восстановления энергетики Украины

Госдепартамент США прекратил оказываемую до последнего времени поддержку восстановления украинской энергоинфраструктуры, расшатанной ударами ВС РФ. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на информацию, полученную от представителей Агентства по международному развитию (USAID).

По информации NBC News, помощь от Соединенных Штатов прекратилась уже на этой неделе.

«Государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — говорится в сообщении медиа.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп, занимающий пост главы Соединенных Штатов Америки, выразил обеспокоенность по поводу ситуации на фронте. Он предупредил о возможных трудностях, с которыми столкнётся Киев. В частности, республиканец отметил, что Вооруженные силы Украины испытывают сложности с набором новых кадров, что может негативно сказаться на их боеспособности.

Ранее сообщалось, что США после «позора» Зеленского резко сократили присутствие USAID на Украине.