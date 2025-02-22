Не 50%, а все 100%: СМИ узнали подробности ужесточенных требований США по сделке с Украиной

В новой версии соглашения об использовании ископаемых, предложенной командой Дональда Трампа, условия стали гораздо более строгими, чем в первоначальной версии. Об этом сообщает украинское издание NV, ссылаясь на свои источники.

21 февраля Киев получил от Соединённых Штатов Америки обновлённый вариант договора. Этот документ регулирует не только добычу полезных ископаемых, но и экспорт газа и нефти, а также определяет порядок распределения доходов от этих ресурсов в специальный фонд.

В документе предлагается, чтобы США получили 100% собственности фонда, а распределение взносов между сторонами было установлено в пропорции 2:1. При этом Украина должна будет вносить две трети от поступлений, полученных от добычи полезных ископаемых, а США — одну треть.

Фактически, Соединенные Штаты Америки не будут осуществлять дополнительные поставки, а лишь засчитают свою долю в уже отправленном Украине вооружении. Предлагается установить размер фонда Соединенных Штатов Америки на уровне 500 млрд долларов.

В договоре не определены меры по защите самой Укравины. Также США не дают никаких гарантий относительно инвестиций. Киев же предлагает изменить размер фонда и чётко установить, что средства из него могут быть направлены только на развитие экономики страны

По мнению экспертов, в ближайшее время Киев будет вынужден подписать это соглашение, чтобы открыть путь к сотрудничеству в рамках мирного урегулирования.

Ранее Трамп заявил, что заключение сделки с Украиной по минералам позволит США вернуть $400-500 млрд. После чего Зеленский отказал США в соглашении по минералам.