Не могут слезть с TikTok: в ЕК потребовали серьезных изменений в интерфейсе приложения из-за «привыкания»

Еврокомиссия выдвинула жесткое требование к социальной сети TikTok о радикальном изменении интерфейса приложения. Предварительное расследование показало, что сервис нарушает европейский Закон о цифровых услугах. По мнению регулятора, бесконечная прокрутка контента и система автоматических рекомендаций вызывают опасное привыкание у пользователей, особенно у несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Брюссель установил, что текущий дизайн TikTok включает механизмы, которые заставляют людей проводить в приложении чрезмерное количество времени. Среди главных претензий чиновников — автоматическое воспроизведение видео, постоянные уведомления и алгоритмы, которые невозможно ограничить. Проверка выявила, что функции родительского контроля и таймеры экранного времени легко обходятся подростками, не выполняя свою защитную задачу.

В официальном заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что компания должна внедрить обязательные перерывы в использовании сервиса и адаптировать систему рекомендаций. Представители ЕК заявляют о необходимости отключения ленты с бесконечной прокруткой для снижения рисков зависимости. Если руководство соцсети проигнорирует данные требования, платформе грозит колоссальный штраф в размере до 6 процентов от ее мирового годового оборота. Расследование деятельности сервиса на территории Евросоюза продолжается с 2024 года, и сейчас оно перешло в решающую стадию.



