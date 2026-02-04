Венгрия, Словакия и Чехия окончательно вышли из сделки по кредиту для Украины на сумму 90 миллиардов евро

Совет ЕС подтвердил, что Венгрия, Чехия и Словакия не будут участвовать в предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд на 2026—2027 годы. Решение принято по схеме «расширенного партнерства» 24 стран. Это исключает любые финансовые обязательства или риски для бюджетов Будапешта, Праги и Братиславы. Об этом сообщают западные СМИ.

Согласно мандату, €60 млрд пойдут на военные нужды и закупки оружия, а €30 млрд — на поддержку бюджета Украины. Средства привлекут через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии общего бюджета.

Возврат средств начнется только после получения Киевом репараций от России. До этого момента проценты будет покрывать Еврокомиссия. Доступ к траншам строго увязан с реформами и борьбой с коррупцией. Первые выплаты ожидаются во втором квартале 2026 года. Схема также позволяет привлекать «третьи страны» вне союза для прямого финансирования оборонных заказов.



Ранее канцлер Германии поставил крест на надеждах Киева на скорое вступление в Евросоюз.