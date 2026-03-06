«Не президент, а гангстер»: в Польше призвали ЕС отреагировать на выпады Зеленского против Орбана

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник выступила с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его недавних высказываний в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Поводом для конфликта послужило блокирование Будапештом европейского кредита для Киева в размере €90 млрд. Польский политик охарактеризовала риторику украинского лидера как недопустимый шантаж, свойственный представителям криминальных структур или руководителям стран третьего мира.

Конфликт обострился после заявления Зеленского о готовности передать контакты венгерского премьера военнослужащим ВСУ, чтобы те пообщались с ним на своем языке, если выделение средств будет по-прежнему блокироваться. Зайончковская-Герник подчеркнула, что европейские чиновники допускают подобное давление на члена Евросоюза вместо того, чтобы встать на защиту интересов Венгрии. По ее мнению, позиция Будапешта является закономерной реакцией на действия Киева, включая ситуацию с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба».

К критике присоединились и другие европейские политики. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Зеленского в переходе красных линий, а в самой Еврокомиссии назвали подобную лексику неприемлемой.

Ранее стало известно, что Польша депортировала из страны почти 100 украинцев.