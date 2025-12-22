«Не совсем понимаю»: Песков ответил на заявление Вэнса о прорыве по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, о каком именно «прорыве» в переговорах по украинскому урегулированию говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали недавнее заявление американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который утверждал, что консультации по Украине в Майами привели к прорыву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ему неясно, что именно имел в виду политик.

Песков, прямо заявил, что не располагает информацией для расшифровки этого утверждения. До этого Вэнс, выступая перед журналистами, охарактеризовал прошедшие непубличные переговоры как значительный шаг вперед, не уточняя деталей.

Ранее Стив Уиткофф назвал продуктивными консультации Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.