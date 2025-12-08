«Не сползти к опасному сценарию». МИД России предостерег США: что стоит за эскалацией вокруг Венесуэлы?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Вашингтона в отношении Латинской Америки, отраженные в новой стратегии национальной безопасности, несут прямую угрозу стабильности. В Москве опасаются, что конфликт США с Венесуэлой может спровоцировать хаос в западном полушарии. Об этом сообщает ТАСС.

МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с внешнеполитическими амбициями Соединенных Штатов в Латинской Америке. Мария Захарова, комментируя недавно обнародованную стратегию нацбезопасности США для региона, подчеркнула, что ее тезисы в отношении Венесуэлы вызывают особую тревогу. По мнению Москвы, такой курс сознательно нагнетает напряжение вокруг Каракаса.

Захарова прямо заявила, что открытый конфликт между Вашингтоном и Венесуэлой создаст непредсказуемые последствия для всего Западного полушария. В российском внешнеполитическом ведомстве надеются, что американская администрация проявит здравомыслие и не станет развивать события по опасному сценарию, фактически призвав к сдержанности.

