«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони удивила итальянцев прогнозом на 2026 год

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони огорошила сотрудников правительства мрачным предсказанием, заявив, что грядущий 2026 год будет значительно сложнее уходящего. Об этом сообщило РИА Новости.

На традиционной рождественской встрече с командой в правительственном дворце Киджи премьер Италии позволила себе необычную и пессимистичную риторику. Обращаясь к подчиненным, она констатировала, что прошедший период был трудным, но следующий принесет еще большие испытания.

Мелони призвала коллег хорошенько отдохнуть в праздники, чтобы вскоре с новыми силами продолжить работу над ответами на вызовы, стоящие перед страной.

Подобная откровенность от действующего премьера, особенно в преддверии Нового года, встречается нечасто. Заявление может отражать как внутреннюю тревогу руководства в связи с экономическими прогнозами и миграционным давлением, так и общую напряженность в Европе на фоне продолжающихся кризисов. Этот мрачный тон резко контрастирует с традиционными оптимистичными новогодними посланиями политиков.

