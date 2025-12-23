Необычную для последнего времени оценку высказал Дмитрий Медведев, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба. Оба европейских политика публично допустили, что Россия не планирует нападать на страны НАТО.

В частности, Писториус заявил, что не верит в сценарий войны между альянсом и Россией, несмотря на то что подобные страхи активно нагнетаются рядом западных чиновников. Стубб, в свою очередь, признал отсутствие у Москвы интереса к подобной атаке. Эти высказывания резко контрастируют с доминирующим на Западе нарративом о российской военной угрозе.

Медведев, выразив удивление, задался вопросом о причинах такой внезапной сдержанности. В своем посте он предположил, что это может быть либо редкое отрезвление, либо простое следствие наступивших рождественских праздников. Подобная реакция из Москвы подчеркивает, насколько нетипичными и заметными в текущем информационном поле были эти европейские заявления, хотя российская сторона всегда отрицала планы нападения на блок НАТО.

