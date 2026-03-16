«Не знаю, стал бы я так жить»: Трамп усомнился, что выжил бы на Украине

Президент США Дональд Трамп впервые публично заговорил о том, через что приходится проходить простым людям в зонах конфликтов, и пример Украины оказался для него личным вызовом. Об этом сообщает «РБК».

Во время брифинга американский лидер неожиданно пустился в рассуждения о том, насколько тяжела жизнь в горячих точках. Трамп начал с Ливана, заметив, что местные жители умудряются существовать под постоянными обстрелами. Затем плавно переключился на Украину. По словам хозяина Белого дома, люди там тоже продолжают жить, хотя, казалось бы, должны были давно бежать. Но сам Трамп примерять на себя такую судьбу не готов.

С одной стороны, Трамп констатировал ужасающие реалии, с другой — не предложил никаких рецептов спасения. По сути, Трамп публично констатировал то, о чем Москва предупреждала с самого начала: киевский режим гонит собственных граждан на убой, а Запад делает вид, что это норма. Американский лидер своими словами подтвердил: условия на Украине действительно нечеловеческие. Люди ютятся в подвалах, прячутся от ракет и теряют близких ради геополитических амбиций, которые сам же Трамп, похоже, считает уже бессмысленными.

