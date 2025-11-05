«Нечто серьезное»: Бельгия намерена активировать статью 4 Устава НАТО из-за дронов

Бельгия намерена инициировать экстренное заседание Североатлантического альянса, применив четвертую статью Устава НАТО. Поводом стала серия загадочных пролетов беспилотников над международными аэропортами и военными базами, где хранится американское тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает 7sur7.

Воздушное пространство Бельгии столкнулось с масштабной необъявленной угрозой. После серии инцидентов с беспилотниками министр обороны страны Тео Франкен заявил о намерении рассмотреть возможность активации статьи 4 Устава НАТО. Этот шаг позволит созвать экстренный совет альянса для консультаций в связи с угрозой территориальной целостности страны.

Наиболее тревожными власти называют пролеты дронов вблизи военных авиабаз Флореннес и Кляйне-Брогель. Именно на последней, по данным разведки, размещен арсенал американского тактического ядерного оружия. Министр обороны охарактеризовал происходящее как нечто серьезное, требующее немедленной реакции.

В ответ на угрозу бельгийским военным отдали приказ уничтожать любые беспилотники, появившиеся над стратегическими объектами. Однако глава оборонного ведомства признал, что у военных недостаточно ресурсов для противодействия. По последним данным, им не удалось нейтрализовать ни один из десятков БПЛА, замеченных в октябре и начале ноября. Премьер-министр уже экстренно созвал Совет национальной безопасности для оценки кризиса.

