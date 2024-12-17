Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле главы комитета по обороне Картаполова

Неизвестный сообщил о минировании автомобиля руководителя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрея Картаполова, сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.

Аноним уверяет, что работает на украинские спецслужбы, а сам является гражданином России. По его словам, бомба заложена в Land Rover, который припаркован в Хамовниках. Неизвестный утверждает, что взрывное устройство сработает через час.

Юнашев сообщил, что связался с Картаполовым.

«Не дождутся!» — ответил депутат.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Неизвестные прикрепили взрывное устройство к самокату, оставленному у дома военачальника. Когда Кириллов вместе с помощником выходили из подъезда, бомба сдетонировала. Мужчины погибли на месте.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что виновные в гибели Игоря Кириллова и его помощника будут найдены и наказаны.