Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер призвал немецких журналистов обдумать свое пребывание в Российской Федерации и рассмотреть возможность отъезда.

Это заявление было сделано в ходе брифинга кабинета министров в ответ на вопрос о зеркальных мерах, предпринимаемых против журналистов немецких медиа в России.

Он подчеркнул, что эта рекомендация связана с текущими политическими и правовыми условиями, которые создают серьезные препятствия для работы иностранных журналистов в России.

Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ в ответ на ограничения вещания и доступа к ресурсам российских СМИ в странах Запада. Эти меры включают ограничения на деятельность иностранных медиа и доступ к их контенту с территории России. Такой шаг стал ответом на цензуру и ограничения, введенные в отношении российских медиа в западных странах.

Рекомендация МИД также связана с общими рекомендациями для граждан Германии воздерживаться от посещения России в текущих условиях. Напомним, что напряженность в отношениях между Россией и странами Запада усилилась в последнее время, что привело к введению взаимных ограничительных мер.

Ранее мы сообщали о том, что российские военные за неделю уничтожили шесть установок HIMARS.