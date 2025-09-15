США отложили пошлины против Китая: Вашингтон ждет шага от Европы

США отказались от односторонних пошлин против Китая за торговлю с РФ. Вашингтон намерен действовать только совместно с европейскими союзниками. Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация США не станет вводить дополнительные пошлины на китайские товары в одностороннем порядке. Как заявил министр финансов Скотт Бессент, такое решение будет рассмотрено только после аналогичных шагов со стороны европейских партнеров.

До этого американский президент Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести тарифы против КНР в размере до 100%. Эта мера, по его мнению, должна оказать давление на Пекин из-за сотрудничества с Москвой и приблизить завершение конфликта в Украине.

Ранее сообщалось о том, что США и Канада провели военные учения у берегов России.