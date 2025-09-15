Нетаньяху предупредил Трампа об ударе по ХАМАС в Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее проинформировал Дональда Трампа о планах нанести удар по резиденции руководства ХАМАС в Дохе. Американская администрация, зная о готовящейся операции, не стала ее предотвращать. Об этом сообщает Axios.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал свои действия с Вашингтоном перед проведением военной операции в Катаре. Согласно данным портала Axios, израильский лидер лично проинформировал Дональда Трампа о намерении нанести удар по стратегически важному объекту движения ХАМАС в Дохе.

Обсуждение прошло сначала на высшем политическом уровне, а затем детали операции были отработаны по военным каналам. Как отмечают источники, Трамп, будучи предупрежденным, не высказал возражений и не предпринял действий для срыва атаки. Фактически это означало молчаливое одобрение со стороны Белого дома.

Позднее Трамп в своем заявлении подтвердил факт уведомления, но отметил, что окончательное решение оставалось за Израилем. Он также сообщил, что его администрация попыталась предупредить катарских союзников, однако это произошло слишком поздно для изменения ситуации.

Ранее сообщалось о том, что Нетаньяху обвинил Катар и Китай в информационной блокаде Израиля.