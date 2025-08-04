Нетаньяху решил оккупировать весь сектор Газа

Израиль начал подготовку к полной оккупации сектора Газа. Решение принято после отказа ХАМАС освобождать заложников, теперь правительство Израиля требует от ХАМАС полной капитуляции. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

Израильские власти утверждают, что сектор Газа будет полностью оккупирован — об этом заявили на израильском телевидении со ссылкой на источники в администрации Нетаньяху. По данным журналистов, премьер-министр и кабинет министров уже одобрили план, согласно которому армия возьмет под контроль всю территорию, включая районы с удерживаемыми заложниками.

Сейчас ЦАХАЛ контролирует около 75% Газы, но дальнейшее продвижение осложнено сетью тоннелей под городом и другой инфраструктурой подконтрольной ХАМАС. Военные опасаются, что операция может затянуться на годы, а риск для жизни пленных возрастет.

Поводом для ужесточения позиции стали новые кадры с израильскими заложниками, чье состояние резко ухудшилось. Власти подтвердили, что в Газе остаются около 20 живых пленных и тела 30 погибших.

Ранее власти Палестины сообщили о разрушении 85% объектов в Газе.