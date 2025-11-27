Неудобная правда о плане Трампа: почему Вашингтон резко сменил курс и чем это грозит Киеву

Администрация Дональда Трампа решительно сменила подход к урегулированию конфликта на Украине, представив Киеву детальный план из 28 пунктов. Официальный Вашингтон объяснил европейским союзникам, что предыдущие стратегии провалились, а промедление теперь грозит Украине новыми территориальными потерями. Об этом пишет издание The Atlantic.

На закрытой встрече с европейскими дипломатами в Киеве министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что администрация Трампа отказывается от прежних методов урегулирования. По его словам, они себя исчерпали и не принесли результата. Новый американский подход предполагает, что Киеву придется пойти на серьезные уступки, детали которых изложены в представленном плане из 28 пунктов.

Европейские представители потребовали от Дрисколла объяснений столь резкой смены курса Вашингтона. В ответ американский министр подчеркнул, что любое дальнейшее затягивание мирного процесса приведет лишь к новым жертвам и утрате украинских территорий.

Такая позиция была озвучена после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой Дрисколл оценивал готовность Киева к компромиссам. Новый американский план фактически ставит украинское руководство перед тяжелым выбором между продолжением боевых действий и соглашением на условиях, диктуемых из Вашингтона.

